Xiaomi Mi 10T Pro показали на живых фото

Сетевые источники опубликовали живые фото флагманского смартфона Xiaomi Mi 10T Pro, который будет представлен вместе с Mi 10T уже в ближайшее время. Снимки подтверждают дизайн устройства, который был раскрыт на рендерах несколько дней назад.

Напомним, что смартфонам прочат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, поддержку мобильных сетей пятого поколения, аккумулятор емкостью 5000 мАч и дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц. Главным отличием моделей станет главным датчик многомодульной основной камеры: базовая версия получит сенсор разрешением 64 Мп, а старшая – 108 Мп. Согласно сайту испанского Amazon, Xiaomi Mi 10T обойдется в 547 евро, а Mi 10T Pro – от 640 до 675 евро.