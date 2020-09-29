Xiaomi Mi 10T Pro выйдет в Индии в октябре

В последнее время все больше крупных производителей смартфонов выпускают свои интересные устройства исключительно в Индии, так как это реальная возможность привлечь к себе аудиторию пользователей. Все же население этой страны достаточно большое, чтобы крупные производители могли спокойно продавать свои смартфоны и получать приличные прибыли. Теперь вот появилась информация о том, что компания Xiaomi, которая ранее активно завоевывала местный китайский рынок, работает над тем, чтобы запустить новый смартфон Xiaomi Mi 10T Pro на территории Индии. Это весьма интересное решение со стороны производителя, так как устройство пусть и не флагманского уровня, но все же достаточно качественное, чтобы привлечь пользователей.