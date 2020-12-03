Xiaomi Mi 10T Pro выйдет в Индонезии 8 декабря

Китайская компания Xiaomi объявила, что Mi 10T Pro будет анонсирован в Индонезии. Объявление, сделанное в Twitter, показало, что флагманский телефон будет запущен в стране 8 декабря. Запуск будет транслироваться в прямом эфире и начнется в 19:30 по западному индонезийскому времени.

Mi 10T Pro станет вторым флагманским телефоном Xiaomi, выпущенным в этой стране. Mi 10T Pro оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Экран имеет частоту обновления 144 Гц и покрыт стеклом Gorilla Glass 5. Под капотом находится процессор Snapdragon 865 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Телефон выпускается в версиях 128 ГБ и 256 ГБ.

На дисплее устройства расположилась фронтальная камера на 20 Мп, а на задней - основная 108-мегапиксельная камера, сверхширокоугольная 13-мегапиксельная камера и 5-мегапиксельная макро-камера. Mi 10T Pro может записывать в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду и в формате 4K со скоростью до 60 кадров в секунду. Аудиоразъема нет, но есть стереодинамики. Также в телефоне есть NFC и Bluetooth 5.1. Внутри телефона есть аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 33 Вт. Xiaomi поставляет Mi 10T Pro с MIUI 12 на базе Android 10 .
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