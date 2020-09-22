Xiaomi Mi 10T будет стоить 500 евро?

Немецкие источники поделились подробностями о ценах на смартфоны Xiaomi Mi 10T, которые еще не были представлены официально. Итак, Mi 10T будет стоить 500 евро, Mi 10T Pro с 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 600 евро, а с 256 ГБ памяти – 650 евро. Что до модели Mi 10T Lite, то ей приписывают ценник в 330 евро.

По предварительным данным, смартфоны получат топовую платформу Qualcomm Snapdragon 865, 6,67-дюймовые ЖК-дисплеи с разрешением 2340:1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, 128 и 256 ГБ флеш-памяти, 20 Мп фронтальную камеру, боковой сканер отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и предустановленную MIUI 12 на Android 10. Стандартная модель получит 6 ГБ ОЗУ, основную камеру с модулями на 64 Мп, 20 Мп и 12 Мп, а топовая – 8 ГБ оперативной памяти и главный датчик изображения разрешением 108 Мп.