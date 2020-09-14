Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro получат 144-Гц ЖК-дисплей

Профильное издание MuyComputer поделилось подробностями о смартфонах Mi 10T и Mi 10T Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, обе новинки получат топовую платформу Qualcomm Snapdragon 865, 6,67-дюймовые ЖК-дисплеи с разрешением 2340:1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц (а не OLED, как предсказывали другие слухи), 128 и 256 ГБ флеш-памяти, 20 Мп фронтальную камеру, боковой сканер отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и предустановленную MIUI 12 на Android 10. Стандартная модель получит 6 ГБ ОЗУ, основную камеру с модулями на 64 Мп, 20 Мп и 12 Мп, а топовая – 8 ГБ оперативной памяти и главный датчик изображения разрешением 108 Мп.