Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro представили в России

Компания Xiaomi официально представила в России флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Первый оценен в 44 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Второй обойдется в 49 990 рублей за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Предварительные заказы будут принимать с 3 по 9 декабря, а старт розничных продаж намечен на 10 декабря. При этом первые покупатели смогут приобрести новинки за 40 990 и 45 990 рублей соответственно. Немаловажно, что при покупке одного из смартфонов пользователь получит браслет Mi Smart Band 5, беспроводные наушники Mi TWS 2 Basic и зарядку Mi 65W GaN Fast Charger, которые сами по себе оценены почти в девять тысяч рублей.