Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro запущены в Нигерии

Китайская компания Xiaomi официально запустила смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro в Нигерии. При этом Xiaomi обычно не запускает свои дорогие продукты в Нигерии. Но, несмотря на глобальный экономический кризис из-за COVID-19, компания представила большую часть своих продуктов почти во всех регионах присутствия.

Серия Mi 10T также попала в Нигерию. Во всяком случае, судя по комментариям в социальных сетях, люди в стране, похоже, недовольны ценами. Потому что Xiaomi оценила Mi 10T с модификации 8 ГБ + 128 ГБ за 608 долларов США, а Mi 10T Pro с 8 ГБ + 256 ГБ за 697 долларов США. Данные цены в Нигерии эквивалентны европейским.

Но пользователи сети жалуются, что такие же телефоны дешевле в таких странах, как Индия и Китай. И для них определенно нет ничего плохого в критике, но в конце концов, местное регулирование и налогообложение играют ключевую роль для цены любого продукта.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10T Pro
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