Xiaomi Mi 10T подешевел до 450 долларов

Вчера мы писали о том, что компания Xiaomi снизила цены на прошлогодний флагманский смартфон Mi 10 в Китае. Сегодня стало известно о снижении цены на выпущенный осенью прошлого года Xiaomi Mi 10T. Теперь Xiaomi Mi 10T с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит в Индии 450 долларов, а вариант на 8/128 ГБ памяти – 480 долларов.

Напомним, что Xiaomi Mi 10T характеризуется чипсетом Snapdragon 865, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, модемом 5G, боковым дактилоскопом, основной камерой с модулями на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп, а также предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12.