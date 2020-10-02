Xiaomi Mi 10T представлен с дисплеем 144 герц

Xiaomi представила последнюю серию телефонов Mi 10 через онлайн-мероприятие в прямом эфире.

Самая большая особенность новых Mi 10T Pro и Mi 10T - это, несомненно, его 6,67-дюймовый дисплей Full HD + с частотой 144 Гц. Это высокая частота обновления для мобильного устройства, которая практически гарантирует плавность изображения. Дисплей также может похвастаться другими впечатляющими характеристиками, такими как поддержка цветового пространства DCI-P3, HDR10, максимальная яркость 650 нит, датчик внешней освещенности на 360 градусов и сертификация TUV Rheinland с низким уровнем синего света.

Оба новинки работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц в паре памятью LPDDR5 и USF 3.1. Смартфоны также включают новейшие возможности подключения, включая 5G и Wi-Fi 6.

Различие между Mi 10T Pro и Mi 10T - это их камеры. Вариант Pro поставляется с тремя камерами: знаменитой 108-мегапиксельной широкоугольной камерой Xiaomi и 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, а также 5-мегапиксельной макро-камерой. Mi 10T имеет ту же конфигурацию с тремя камерами, но 64-мегапиксельную широкоугольную камеру вместо 108 МП. К сожалению цены еще не утверждены, поэтому следите за новостями нашего сайта MegaObzor.com