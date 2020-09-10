Xiaomi Mi 10T со 108 Мп камерой показали на рендере

Сетевые источники поделились рендером и подробностями о смартфонах семейства Xiaomi Mi 10T, в которое войдут модели Mi 10T, Mi10 Lite и Mi 10T Pro. Главной особенностью топового Xiaomi Mi 10T Pro станет основная квадрокамера, которая состоит из 108-Мп главного модуля, сверхширокоугольного модуля, датчика для глубины сцены и модуля с объективом 7P. Смартфону также прочат OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, восьмиядерную платформу Snapdragon 730 и 730G с тактовой частотой до 2,3 ГГц, а также поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4+.