Xiaomi Mi 10i оказался клоном Redmi Note 9 Pro 5G

Сегодня в сети появилась информация о том, что компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон линейки Xiaomi Mi 10 – Xiaomi Mi 10i. Как оказалось, «новинка» окажется переименованной копией модели Redmi Note 9 Pro 5G, которая сегодня появилась в китайской продаже. На каких рынках будет продаваться Xiaomi Mi 10i, пока не уточняется.

Напомним, что Redmi Note 9 Pro 5G оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, крошечным вырезом для фронтальной камеры (диаметр 3,8 мм), основную квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung HM2 на 108 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макромодулем на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 750G, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB Type-C.