Xiaomi Mi 10i с Snapdragon 750G замечен в Geekbench

Смартфон используется чипсет Snapdragon 750G, базовая частота которого составляет 1,80 ГГц. Устройство работает под управлением ОС Android 10. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench устройство набрала 652 и 2004 балла соответственно. Процессор сочетается с 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.
Xiaomi Mi 10i будет установлена 6,67-дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана FHD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. В смартфоне будет 16-мегапиксельная фронтальная камера и система с четырьмя камерами на 108 мегапикселей + 8 мегапикселей + 2 мегапикселя + 2 мегапикселя. Питаться новинка будет от аккумулятора ёмкостью 4820 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.