Xiaomi Mi 10i с Snapdragon 750G замечен в Geekbench

Xiaomi Mi 10i с номером модели M2007J17I появился на платформе тестирования Geekbench, что указывает на то, что компания уже тестирует производительность смартфона до официального резила. Название Xiaomi Mi 10i не упоминается в списке базы данных Geekbench. У него есть только номер модели M2007J17I и кодовое имя gauguinpro, которые означает, что это индийская версия Redmi Note 9 Pro 5G.

Смартфон используется чипсет Snapdragon 750G, базовая частота которого составляет 1,80 ГГц. Устройство работает под управлением ОС Android 10. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench устройство набрала 652 и 2004 балла соответственно. Процессор сочетается с 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Xiaomi Mi 10i будет установлена ​​6,67-дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана FHD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. В смартфоне будет 16-мегапиксельная фронтальная камера и система с четырьмя камерами на 108 мегапикселей + 8 мегапикселей + 2 мегапикселя + 2 мегапикселя. Питаться новинка будет от аккумулятора ёмкостью 4820 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.