Xiaomi Mi 11 Lite будет стоить 410 евро

Один из европейских ритейлеров раскрыл стоимость смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который еще не был официально представлен. Итак, вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 410 евро. По традиции, китайская версия окажется гораздо дешевле, но конкретные цифры пока держатся в секрете.

По предварительным данным, Mi 11 Lite получит дизайн в духе стандартного Mi 11, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 775G, плоский AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 4150 мАч, а также тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп.