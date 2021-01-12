Xiaomi Mi 11 Lite будет запущен вместе с Mi 11 во всем мире

Смартфон среднего класса Mi 11 Lite компании Xiaomi дебютирует во всем мире на мероприятии по глобальному запуску Mi 11.

К сожалению, информации о сроках запуска Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Lite нет. Название Xiaomi Mi 11 Lite было подтверждено, когда оно появилось на платформе сертификации FCC. В листинге указано, что номер модели - M2101K9AG и оснащен такими характеристиками, как батарея емкостью 4150 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, MIUI 12, двухдиапазонный и Bluetooth 5.1. Внешний вид FCC также показал, что устройство может быть представлено в двух вариантах, таких как 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища.