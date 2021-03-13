Xiaomi Mi 11 Lite окажется очень тонким смартфоном

Один из китайских регуляторов рассекретил некоторые характеристики смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, фигурирующего под кодовым названием K9 (M2101K9C). Самое интересное в новой утечке, это размеры устройства: 160,53:75,72:6,81 мм. Таким образом, Mi 11 Lite станет самым тонким смартфоном на рынке с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Также аппарат получит батарею ёмкостью 4150 мАч, производительный и энергоэффективный 5-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 775G, предустановленную операционную систему Android 11 и плоский 6,55-дюймовый 90-Гц дисплей Samsung E4, как у Redmi K40. Дизайн аппарат унаследует от стандартного Xiaomi Mi 11.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Lite
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