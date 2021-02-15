Xiaomi Mi 11 Lite показали на новом рендере

Сетевые источники опубликовали новое изображение смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который еще не был представлен официально. На первый взгляд кажется, что в плане дизайна аппарат не отличается от старшей модели Mi 11. Однако одно изменение все же есть – Mi 11 Lite получит плоский экран, в то время как у Mi 11 он загнут на боковые кромки.

Что до технических характеристик, Xiaomi Mi 11 Lite прочат 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятора ёмкостью 4150 мАч, предустановленную фирменную оболочку MIUI 12, поддержку LTE и быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, тройную тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а также восьмиядерную платформу Snapdragon 732G.