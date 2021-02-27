Xiaomi Mi 11 Lite получит продвинутый дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Mi 11 Lite, выход которого ожидается в следующем месяце. Итак, аппарат получит OLED-экран Samsung E4, как в Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+. При этом Mi 11 Lite получит врезанную в левый угол фронтальную камеру, а у Redmi K40 она расположена посередине дисплея. Сообщается, что речь идет о 6,67-дюймовой панели с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Дактилоскопический сенсор будет расположен не под экраном, а на боковой кромке. Кстати, рамка смартфона будет выполнена не из металла.

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