Xiaomi Mi 11 Pro подешевел до рекордной отметки

В преддверии скорого анонса флагманского смартфона Xiaomi 12 в Китае в очередной раз подешевела пока еще вполне актуальная модель Xiaomi Mi 11 Pro. Если на старте продаж за неё просили 760 долларов, то теперь вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 580 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и стеклом Gorilla Glass Victus, тройной тыльной камерой с главным 50-Мп модулем на основе 1/1,12-дюймового датчика Samsung ISOCELL GN2, 13 Мп модулем (сверхширик) и 5 Мп (5-кратный оптический зум), платформой Qualcomm Snapdragon 888, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей на 5000 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 67 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Pro
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