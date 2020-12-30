Xiaomi Mi 11 Pro показали на первом рендере

Профильный ресурс Slashleaks поделился первым рендером флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, выход которого ожидается в феврале 2021 года. На каких данных основывался автор изображения, не сообщается. Ранее один из авторитетных инсайдеров заявил, что Xiaomi Mi 11 Pro унаследует от стандартной модели дисплей с врезанной в левый угол фронтальной камерой. Что до основной камеры, то на рендере изображен прямоугольный блок с четырьмя модулями. По мнению большинства аналитиков, именно более продвинутая основная камера станет главным отличием Xiaomi Mi 11 от Xiaomi Mi 11 Pro.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Pro
Обзоры:
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Новости:
Xiaomi Mi 11 с чипом Snapdragon 888 будет официально анонсирован в конце декабря

Китайская компания Xiaomi начала вносить свой смартфон Xiaomi Mi 11 Series следующего поколения в список ...
LG K42, K52 получили сертификат BIS в Индии

LG представила смартфоны K42 и K52 в Доминиканской Республике и других странах еще в сентябре. А теперь э...
Новый Vivo Y51 оценен в 210 евро

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y51, которая отличается от представленной ранее мо...
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Обзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкойОбзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкой
Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Steam обновила рекорд по онлайну...
Steam обновила рекорд по онлайну2020 год выдался тяжелым для всех сфер деятельности. Пандемия вынудила оставаться людей дома. Многие, реш...
Apple iPhone 12 поставляет с адаптером п...
Apple iPhone 12 поставляет с адаптером пС серией Apple iPhone 12 компания по сути удалила все аксессуары, которые можно было ожидать в коробке. О...
Возврат CyberPunk 2077 на Sony PlayStati...
Возврат CyberPunk 2077 на Sony PlayStatiSony Interactive Entertainment стремится к тому, чтобы все клиенты были довольны игровыми впечатлениями и...
TP-LINK представила устройства для "умно...
TP-LINK представила устройства для TP-LINK представила устройства для "умного дома" ТАРО. ТАРО - бренд, нацеленный на беспроводные технологи...
Камеры Nikon Z6 и Z7 получили важное обн...
Камеры Nikon Z6 и Z7 получили важное обнКомпания Nikon объявила о выходе обновления программного обеспечения за номером 3.20 для полнокадровых бе...
addlink представила самый быстрый NVMe н...
addlink представила самый быстрый NVMe нaddlink представила самый быстрый SSD M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe накопитель S95. Накопитель будет доступен емк...
Часы Huawei Watch GT2 Porsche Design вып...
Часы Huawei Watch GT2 Porsche Design выпHuawei представила часы Huawei Watch GT2 Porsche Design. Корпус и детали часов выполнены из титана, а экр...
Motorola One Fusion получит Android 11...
Motorola One Fusion получит Android 11Компания Motorola (принадлежит Lenovo) опубликовала перечень смартфонов, которые будут обновлены до опера...
Утечка серии Redmi Note 10 с камерой на ...
Утечка серии Redmi Note 10 с камерой на Компания Redmi скоро анонсирует новый смартфон. Недавняя утечка информации в сети раскрыла ключевые хара...
Cooler Master расширила цветовую гамму и...
Cooler Master расширила цветовую гамму иCooler Master расширила цветовую гамму игровой мыши MM711. На данный момент, новая расцветка выпущена тол...
Antec P10 Flux - бесшумный корпус формат...
Antec P10 Flux - бесшумный корпус форматКомпания Antek представила корпус формата Mid-Tower - P10 FLUX. Это бесшумный корпус с усовершенствованно...
ASUS ZenFone 7 оценен в 60 тысяч рублей...
ASUS ZenFone 7 оценен в 60 тысяч рублейКомпания ASUS начала принимать российские предзаказы на флагманские смартфоны ZenFone 7 и 7 Pro, которые ...
Обзор KIVI 55U710KB 55Обзор KIVI 55U710KB 55" (2020). Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном
Обзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслетаОбзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслета
Обзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor