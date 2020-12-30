Xiaomi Mi 11 Pro показали на первом рендере

Профильный ресурс Slashleaks поделился первым рендером флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, выход которого ожидается в феврале 2021 года. На каких данных основывался автор изображения, не сообщается. Ранее один из авторитетных инсайдеров заявил, что Xiaomi Mi 11 Pro унаследует от стандартной модели дисплей с врезанной в левый угол фронтальной камерой. Что до основной камеры, то на рендере изображен прямоугольный блок с четырьмя модулями. По мнению большинства аналитиков, именно более продвинутая основная камера станет главным отличием Xiaomi Mi 11 от Xiaomi Mi 11 Pro.