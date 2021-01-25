Xiaomi Mi 11 Pro показали на рендерах

Китайский магазин Jingdong опубликовал изображения топового смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который запечатлен в защитных чехлах. Дизайн основной камеры на новых рендерах несколько отличается от предыдущих утечек. Так или иначе, слухи прочат грядущей новинке тыльную квадрокамеру с 120-кратным зумом. Главным отличием от Xiaomi Mi 11 станет добавление перископной камеры для плавного оптического зума. Ранее сообщалось, что Mi 11 Pro получит основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп (вероятно, это сенсор Sony IMX782). Также смартфону приписывают 2K-дисплей AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 888 и поддержку быстрой зарядки на 120 Вт.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Pro
Обзоры:
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Новости:
OnePlus Nord получил обновление OxygenOS Open Beta 2

Некоторое время назад, в январе 2021 года, смартфон OnePlus Nord получил первое обновление открытой бета-...
OnePlus 9 получит 120-Гц плоский дисплей

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфонах серии OnePlus 9, которые еще не были представлены...
Nokia Quicksilver засветился в сети

HMD Global уже довольно давно выпускает посредственные Android-смартфоны под брендом Nokia. Это одна из п...
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2
Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400FЛучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F
Обзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублейОбзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублей
Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор 20000 мАч, PD 3.0 и QC 3.0Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор 20000 мАч, PD 3.0 и QC 3.0
Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B 27Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B 27
Представлен минималистичный корпус Deepс...
Представлен минималистичный корпус DeepсDeepсool представила корпус MATREXX 40. Новинка имеет минималистичный дизайн. Передняя и верхняя сетчатые...
iPhone 12 Pro Max можно ремонтировать...
iPhone 12 Pro Max можно ремонтироватьВ последнее время производители смартфонов стали достаточно плохо заботиться о том, чтобы их флагманы мож...
Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Ed...
Lenovo Legion Pro Extreme Transparent EdLenovo объявила дату запуска своего прозрачного смартфона Legion Pro Extreme Transparent Edition. Смартфо...
Представлен 8-дюймовый ноутбук NEC LAVIE...
Представлен 8-дюймовый ноутбук NEC LAVIEКомпании Lenovo и NEC представили очень необычный ноутбук LAVIE MINI, который может выполнять функцию игр...
MSI готова выпустить видеокарты GeForce ...
MSI готова выпустить видеокарты GeForce MSI объявила, что видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 SUPRIM X готовы к запуску. ...
Обновление One UI 3.0 на базе Android 11...
Обновление One UI 3.0 на базе Android 11Недавно Samsung представила план развертывания One UI 3.0 на базе операционной системы Android 11. Исходя...
Лучший кулер для процессора до 3500. PCc...
Лучший кулер для процессора до 3500. PCcОт удобства и правильного подбора офисного кресла зависит здоровье человека, который может проводить за р...
Флагман Xiaomi Mi 11 подешевел на 100 до...
Флагман Xiaomi Mi 11 подешевел на 100 доКитайский магазин Giztop, который отправляет свои заказы почти во все страны мира, неожиданно снизил цены...
Новая модель Galaxy Buds с ANC может поя...
Новая модель Galaxy Buds с ANC может пояОжидается, что последние флагманские смартфоны серии Galaxy S21 компании будут выпущены в середине января...
Яндекс выпустила умную колонку Станция М...
Яндекс выпустила умную колонку Станция МЯндекс представила новую мощную умную колонку с Алисой. Колонка получила LED-дисплей, трехполосный звук б...
Huawei nova 8 SE похож на iPhone 12. Фот...
Huawei nova 8 SE похож на iPhone 12. ФотСетевые источники поделились качественными фотографиями смартфона Huawei nova 8 SE, который будет предста...
Представлен игровой монитор ASUS TUF Gam...
Представлен игровой монитор ASUS TUF GamКомпания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG28UQL1A, одной из особенностей...
Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B 27Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B 27
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Обзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкойОбзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкой
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушникиОбзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor