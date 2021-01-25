Xiaomi Mi 11 Pro показали на рендерах

Китайский магазин Jingdong опубликовал изображения топового смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который запечатлен в защитных чехлах. Дизайн основной камеры на новых рендерах несколько отличается от предыдущих утечек. Так или иначе, слухи прочат грядущей новинке тыльную квадрокамеру с 120-кратным зумом. Главным отличием от Xiaomi Mi 11 станет добавление перископной камеры для плавного оптического зума. Ранее сообщалось, что Mi 11 Pro получит основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп (вероятно, это сенсор Sony IMX782). Также смартфону приписывают 2K-дисплей AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 888 и поддержку быстрой зарядки на 120 Вт.