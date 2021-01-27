Xiaomi Mi 11 Pro показали в четырех расцветках

Китайские инсайдеры опубликовали изображение топового смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который запечатлен в четырех расцветках. Рендер также обращает на себя внимание новым дизайном основной камеры с четырьмя модулями. Предполагается, что главным отличием от выпущенного ранее Xiaomi Mi 11 станет добавление перископной камеры для плавного оптического зума. Ранее сообщалось, что Mi 11 Pro получит основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп (скорее всего, это будет Sony IMX782), 2K-дисплей AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 888, поддержку быстрой проводной зарядки на 120 Вт и реверсивной беспроводной зарядки, влагозащиту и стереодинамики.