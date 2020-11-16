Xiaomi Mi 11 Pro показался на фото

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что китайский бренд Xiaomi готовит к релизу свой новый флагманский смартфон, который будет предоставлять пользователям больше удобства в повседневном использовании. Дело в том, что Xiaomi Mi 11 Pro получит новый дисплей с более высокой частотой обновления кадров, при этом гаджет будет таким же производительным, как и предыдущая модель. Это достаточно крутой вариант на самом деле, так как пользователю не нужно будет переживать о том, что его устройство проигрывает потенциальным конкурентам в плане мощности, качества камеры или каких-либо других параметров. С другой стороны, нужно понимать, что стоимость устройства пока что никто не называет, так что ждем.