Xiaomi Mi 11 Pro получит AMOLED-дисплей производства Samsung

Сетевые источники поделились подробностями о дисплее флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству достанется плоская AMOLED-панель производства Samsung с разрешением 2K+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой 10-битного цвета и максимальной яркостью 1500 кд/м2.

Предыдущие слухи прочили смартфону топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, 120 Вт проводную и 80 Вт беспроводную зарядки, а также квадрокамеру с главным 48 Мп 1/1,32-дюймовым датчиком, а также 20 Мп, 12 Мп и 12 Мп модулями.