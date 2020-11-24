Xiaomi Mi 11 Pro получит дисплей с разрешением QHD+

Недавно в сети появилась информация о том, что грядущий флагман Xiaomi Mi 11 Pro получит экран с разрешением 2K. Согласно новым данным, обнаруженным в коде последней бета-версии MIUI 12, аппарат будет поддерживать разрешение QHD+ (3200:1440 пикселей). Также сообщается о функциях MEMC, преобразовании SDR в HDR и умном масштабировании при помощи ИИ.

Предыдущие слухи прочили смартфону загнутый на боковые кромки дисплей с кадровой частотой 120 Гц, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 875 и проводную быструю зарядку мощностью 100 или даже 120 Вт.