Xiaomi Mi 11 Pro получит поддержку 120-кратного зума

Компания Xiaomi готовится к запуску нового флагманского смартфона, получившего название Mi 11 Pro.

По слухам сети, новый флагман будет поддерживать 120-кратный зум за счет установки камеры на задней панели. Вместо установки с тремя камерами на Mi 11, вариант Pro будет иметь конфигурацию с четырьмя камерами на задней панели. Также Xiaomi Mi 11 Pro будет иметь тот же дисплей, что и Mi 11. Это 6,81-дюймовый изогнутый дисплей 2K с частотой обновления 120 Гц, плотностью пикселей 515PPI, максимальная яркость 1500 нит и ещё поддержка преобразование MEMC и SDR в HDR. В отделе программного обеспечения смартфон, вероятно будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 11 вместе с собственным пользовательским интерфейсом MIUI на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888.
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