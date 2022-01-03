Xiaomi Mi 11 Pro снова подешевел на домашнем рынке

Недавно компания Xiaomi на время акции снизила цену смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который на выходе стоил 740 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Теперь же китайский магазин JD.com снова снизил цену на ту же версию до 574 долларов. Таким образом, Xiaomi Mi 11 Pro стоит дешевле Xiaomi 12, оцененного от 580 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и стеклом Gorilla Glass Victus, тройной тыльной камерой с главным 50-Мп модулем на основе 1/1,12-дюймового датчика Samsung ISOCELL GN2, 13 Мп модулем (сверхширик) и 5 Мп (5-кратный оптический зум), платформой Qualcomm Snapdragon 888, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей на 5000 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 67 Вт.
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