Xiaomi Mi 11 Pro снова подешевел в Китае

В начале декабря компания Xiaomi уже снизила цену на смартфон Xiaomi 11 Pro до 580 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, но сегодня еще вполне актуальный флагман снова подешевел – до 545 долларов. На старте продаж за эту версию просили 760 долларов. Предполагается, что столь агрессивное снижение цены вызвано скорым анонсом Xiaomi 12 Pro.

Напомним, что смартфон оснащается 6,81-дюймовым экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и стеклом Gorilla Glass Victus, тройной основной камерой с главным 50-Мп модулем на основе 1/1,12-дюймового датчика Samsung ISOCELL GN2, 13 Мп модулем (сверхширик) и 5 Мп (5-кратный оптический зум), топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей на 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 67 Вт.