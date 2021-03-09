Xiaomi Mi 11 Pro выйдет в середине марта

Когда Xiaomi выпустила флагман Mi 11 в начале текущего года, производитель отложил или пропустил официальный релиз Mi 11 Pro, который раньше был частью флагманской серии. Компания даже не предоставила никакой информации о том, выпустит ли Pro-версию для Mi 11. Теперь инсайдеры сообщают в Weibo, что Mi 11 Pro будет запущен в середине марта текущего года. Они также сообщили, что флагманская модель будет запущена вместе с Mi 11 Pro Ultra. При этом стоит отметить одну крайне важную деталь — Xiaomi еще не раскрыла никаких подробностей о запуске новинок, так что новость является лишь неподтвержденным слухом. Впрочем, ранее в сети уже появилась информация с дизайном гаджета и его нестандартной камерой на тыльной панели, так что слух кажется весьма вероятным.