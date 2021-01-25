Xiaomi Mi 11 Pro засветился на фото

Китайские источники опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, изображен еще не представленный официально смартфон Xiaomi Mi 11 Pro. Снимок подтверждает дизайн тыльной камеры, в состав которой войдут четыре модуля. По предварительным данным, главным отличием от выпущенного ранее Xiaomi Mi 11 станет добавление перископной камеры для плавного оптического зума. Ранее сообщалось, что Mi 11 Pro получит основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп (скорее всего, это будет Sony IMX782). Также смартфону приписывают 2K-дисплей AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 888 и поддержку быстрой зарядки на 120 Вт.