Xiaomi Mi 11 Pro засветился на видео

Сетевые источники опубликовали короткое видео, в котором демонстрируются задние панели смартфона Xiaomi Mi 11 Pro в разных расцветках. Судя по надписям рядом с блоком камеры, аппарат получит главный датчик изображения разрешением 50 Мп и перископный модуль с фокусным расстоянием 16-125 мм и 50-кратным зумом. Ранее сообщалось, что перископный модуль полагается на возможности датчика изображения разрешением 8 Мп, а в основном используется сенсор Samsung ISOCELL GN2 оптического формата 1/1,12 дюйма. Что до потенциального 120-кратного гибридного зума, то его должна получить топовая модель Mi 11 Ultra. Именно она будет конкурировать с 100-кратным зумом в Samsung Galaxy S21 Ultra.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Pro
Обзоры:
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Новости:
OPPO представила список устройств соответствующих требованиям ColorOS 11

В январе OPPO поделилась Global ColorOS 11 на основе плана развертывания обновления Android 11 для различ...
HMD Global выпустит смартфоны Nokia в Индии

HMD Global, компания, получившая лицензию на продажу устройств под брендом Nokia, решилась на 5G с Nokia ...
Смартфон Redmi K40 получит игровые аксессуары

Компания Redmi показала аксессуары для смартфона Redmi K40, которые смогут оценить фанаты мобильного гейм...
Лучшая мышка для шутеров. HyperX Pulsefire HasteЛучшая мышка для шутеров. HyperX Pulsefire Haste
Обзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатураОбзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатура
Обзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленкиОбзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленки
Лучшая компьютерная акустика. Razer NommoЛучшая компьютерная акустика. Razer Nommo
Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1
Samsung Galaxy A72 4G был замечен на пла...
Samsung Galaxy A72 4G был замечен на плаУстройство Samsung с номером модели SM-A725F было замечено на платформе тестирования Geekbench. В рассмат...
Silicon Power анонсировала USB-флеш нако...
Silicon Power анонсировала USB-флеш накоSilicon Power анонсировала USB-флеш накопители серии Mobile C, в которую вошли С20, C21 и C30. Флеш-карты...
NVIDIA выпустила обновление драйвера GeF...
NVIDIA выпустила обновление драйвера GeFNVIDIA GeForce 461.09 WHQL содержит обновление безопасности для компонентов драйвера и исправления извест...
SilentiumPC выпустила три корпуса линейк...
SilentiumPC выпустила три корпуса линейкВсе три корпуса SilentiumPC Ventum VT4 имеют схожие габариты, одинаковый форм-фактор и совместимость с ко...
Ноутбук Chuwi HeroBook Pro+ оценен в $27...
Ноутбук Chuwi HeroBook Pro+ оценен в $27Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью HeroBook Pro+, который может похвастаться 13,3-дюй...
Genesis анонсировала беспроводную гарнит...
Genesis анонсировала беспроводную гарнитGenesis анонсировала беспроводную гарнитуру Selen 400. Гарнитура совместима как с PC, так и с консолями N...
Компания ASUS представила ноутбук ZenBoo...
Компания ASUS представила ноутбук ZenBooНоутбук ASUS ZenBook Duo UX482 представлен на выставке CES 2021 и был удостоен награды CES 2021 Innovatio...
ZTE Blade X1 получил аккумулятор на 4000...
ZTE Blade X1 получил аккумулятор на 4000Компания ZTE пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Blade X1, которая может похвастаться подд...
Redmi Note 10 сертифицирован в Индии...
Redmi Note 10 сертифицирован в ИндииИндийский вариант смартфона с номером модели M2101K7AI получил одобрение Бюро индийских стандартов BS. Се...
OPPO выпустит Reno5 Pro эксклюзивно для ...
OPPO выпустит Reno5 Pro эксклюзивно для Буквально недавно компания OPPO представила в Китае новую версию смартфонов Reno — серию Reno5, которая о...
Миниатюрный ПК SolidRun CuBox-M оценен в...
Миниатюрный ПК SolidRun CuBox-M оценен в Разработчики из SolidRun пополнили ассортимент очень маленьких компьютеров моделью CuBox-M, которая...
Redmi K30S Extreme Commemorative Edition...
Redmi K30S Extreme Commemorative EditionКомпания Redmi возобновила продажи K30S Extreme Commemorative Edition, который внезапно исчез из продажи....
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
Обзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисомОбзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисом
Обзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офисаОбзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеемОбзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеем
Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor