Xiaomi Mi 11 Pro засветился на видео

Сетевые источники опубликовали короткое видео, в котором демонстрируются задние панели смартфона Xiaomi Mi 11 Pro в разных расцветках. Судя по надписям рядом с блоком камеры, аппарат получит главный датчик изображения разрешением 50 Мп и перископный модуль с фокусным расстоянием 16-125 мм и 50-кратным зумом. Ранее сообщалось, что перископный модуль полагается на возможности датчика изображения разрешением 8 Мп, а в основном используется сенсор Samsung ISOCELL GN2 оптического формата 1/1,12 дюйма. Что до потенциального 120-кратного гибридного зума, то его должна получить топовая модель Mi 11 Ultra. Именно она будет конкурировать с 100-кратным зумом в Samsung Galaxy S21 Ultra.