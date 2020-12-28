Xiaomi Mi 11 Special Edition оценен в $720

На сегодняшней презентации компания Xiaomi представила смартфон Mi 11 Special Edition, который отличается от стандартного Mi 11 рифленой задней панелью и переливающейся синей расцветкой. Смартфон выйдет только в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти по цене в 720 долларов. Входит ли адаптер питания в комплект поставки, не уточняется.

Напомним, что смартфон оснастили топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м и стеклом Gorilla Glass Victus, подэкранным дактилоскопом (измеряет пульс), оперативной памятью LPDDR 5 со скоростью 6400 Мбит/с, флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой Wi-Fi 6E, проводной зарядкой мощностью 60 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, стереодинамиками и тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (есть оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).
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