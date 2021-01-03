Xiaomi Mi 11 Special Edition раскупили за несколько секунд

Компания Xiaomi объявила о том, что вся стартовая партия смартфона Xiaomi Mi 11 Special Edition была распродана за считанные секунды. От стандартного Mi 11 специальная версия отличается рифленой задней панелью с переливающейся синей расцветкой и подписью главы Xiaomi Лея Цзуня. Смартфон выпускается только в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти по цене в 720 долларов. Вчера стало известно, что стандартная модель разошлась тиражом в 350 тысяч смартфонов всего за 5 минут. Это является абсолютным рекордом для китайского производителя. Такое количество реализованных смартфонов позволило Xiaomi заработать 250 миллионов долларов.