Xiaomi Mi 11 Ultra доступен для предзаказа

Буквально несколько дней назад компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон под названием Mi 11 Ultra, который в первую очередь привлекает внимание аудитории достаточно продвинутой системой камера. Также данный смартфон оборудован весьма производительным процессором, приличный объемом оперативной памяти, мощной графикой и прочими приятными мелочами включая дисплей с высоким разрешением. А сегодня появилась информация о том, что на локальных сайтах на территории Китая уже можно приобрести данные смартфон по предварительному заказу. Стоит сказать, что стартовая цена данного смартфона начинается от 1100 долларов и повышается в зависимости от комплектации, которую выберет производитель. Это на самом деле дорого.