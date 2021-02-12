Xiaomi Mi 11 Ultra показали на рендерах

Известный инсайдер и дизайне Бенджамин Гескин опубликовал качественный рендер смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra, который еще не был представлен официально. Отметим необычайно крупный блок тыльной камеры с тремя модулями и крошечным экраном, на который дублируется картинка с главного дисплея.

Согласно последней утечке, один из прототипов оснащается тройной камерой с модулями на 50 Мп, 48 Мп и 48 Мп, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с загнутыми кромками, разрешением WQHD+ и кадровой частотой 120 Гц, врезанной одинарной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, стеклом Corning Gorilla Glass Victus, чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, защитой от воды и пыли IP68, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, обратной беспроводной зарядкой на 10 Вт и динамиками Harman/Kardon.