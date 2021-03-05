Xiaomi Mi 11 Ultra получил сертификаты перед релизом

В прошлом месяце на YouTube появилось полноценное видео с обзором о еще неанонсированного Xiaomi Mi 11 Ultra. Филиппинский ютубер, снявший данное видео о телефоне, не только раскрыл его внешний вид, но и поделился его техническими характеристиками. В отчетах утверждалось, что номер модели Mi 11 Ultra — M2012K1G. На данный момент это устройство получило сертификаты от EEC Европы, BIS Индии и Indonesia Telecom. Теперь китайский вариант устройства с номером модели M2102K1C получил одобрение от органа TENAA. Исходя из этого можно заявить, что производитель в ближайшее время планирует представить гаджет общественности, так как обычно весь пакет документов производитель получает прямо перед полноценным релизом гаджета.