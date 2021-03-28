Xiaomi Mi 11 Ultra получит защиту от воды

Компания Xiaomi опубликовала новый тизер, посвященный флагманскому смартфону Xiaomi Mi 11 Ultra. Новый тизер подтверждает наличие в грядущей новинке защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Данная технология появится в смартфонах Xiaomi впервые. Аппарат сможет выдержать погружение под воду на 1,5 м в течение получаса.

Также смартфону прочат топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, дисплей с разрешением 2K и кадровой частотой 120 Гц, тройную основную камеру и дополнительный дисплей на задней панели, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, керамический корпус и аудиосистему Harman Kardon. Официальная презентация устройства состоится уже завтра.