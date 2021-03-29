Xiaomi Mi 11 Ultra признан лучшим камерофоном

Специалисты лаборатории DxOMark объявили о том, что новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra возглавил рейтинг камерофонов. Новинка набрала 143 итоговых балла, в то время как предыдущий лидер Huawei Mate 40+ имеет в активе 139 баллов. Развернутый обзор DxOMark обещает опубликовать в ближайшие дни.

Напомним, что смартфон оснастили крупным блоком тыльной камеры с главным датчиком Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп (сенсор Sony IMX586) и 48 Мп модулем на датчике Sony IMX586 с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизации, а также фронтальной камерой разрешением 20 Мп.