Xiaomi Mi 11 Ultra распаковали под водой

Китайские крупные производители еще лет пять назад достаточно плохо справлялись с пиаром своих гаджетов, но сейчас ситуация изменилось — компания Xiaomi, например, решила привлечь внимание к своему гаджету распаковкой устройства Xiaomi Mi 11 Ultra под водой. Это выглядит достаточно эффектно, хотя, конечно, человек, который занимается распаковкой, находится в акваланге и это слегка портит картинку. Но, стоит отметить, еще ни один производитель не выпускал официальную распаковку своего устройство под водой, так что китайский гигант явно решил завоевать поклонников необычным решением. С другой стороны, смартфон и без данного перфоманса выглядит достаточно привлекательным — осталось лишь его до магазинов доставить и всё, успех.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Ultra
Новости:
Опубликована фотоподборка с камеры смартфона Xiaomi Mi 11i

Вчера компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на макро-модуль камеры смартфона Mi 11i, а уже с...
Nokia X20 замечен с Snapdragon 480 на Geekbench

...
Xiaomi Mi 11 Lite 5G показали на рендерах

В сети появились рендеры смартфонов Xiaomi, которые будут представлены на сегодняшней презентации. По цен...
Sony представила Xperia 10 III

Сегодня компания Sony уже порадовала своих потенциальных покупателей и преданных поклонников (если такие ...
Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra представлен официально

Компания Xiaomi представила топовый смартфон Mi 11 Ultra, который оценен в 775 евро за базовую версию. Но...
Обзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и МарусейОбзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и Марусей
Лучшие умные часы. Amazfit GTS 2 miniЛучшие умные часы. Amazfit GTS 2 mini
Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работыОбзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы
Обзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с АлисойОбзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с Алисой
Обзор Playme SPARK. Видеорегистратор для...
Обзор Playme SPARK. Видеорегистратор дляВ сети довольно часто появляются ролики, в которых водители такси сталкиваются с агрессией или противопра...
Western Digital выпустила твердотельные ...
Western Digital выпустила твердотельные Western Digital объявила о выпуске твердотельных накопителей серии Green SN350. Серия представлена в форм...
Redmi приняла 230 тысяч заказов на смарт...
Redmi приняла 230 тысяч заказов на смартRedmi, поддерживаемая Xiaomi, выпускает смартфоны серии Redmi K40 в Китае 25 февраля. Компания уже открыл...
Sharkoon анонсировала игровую клавиатуру...
Sharkoon анонсировала игровую клавиатуруSharkoon анонсировала механическую игровую клавиатуру SKILLER SGK30. Ее размеры: 430 (Д) х 144 (Ш) х 35 (...
Xiaomi Mi A3 обновили до Android 11...
Xiaomi Mi A3 обновили до Android 11Компания Xiaomi начала распространение «безопасного» обновления до Android 11 для смартфона Xiaomi Mi A3....
Представлены 120-Гц телевизоры Samsung Q...
Представлены 120-Гц телевизоры Samsung QКомпания Samsung представила ультратонкие телевизоры QX2, толщина которых без подставки составляет 27 мм....
Фитинги EK Quantum Torque Fitting HDC те...
Фитинги EK Quantum Torque Fitting HDC теEK анонсировала яркие фитинги серии Quantum Torque Fitting. Специальная серия Red и Blue Special Edition ...
ПК-корпус Antec NX410 получил две расцве...
ПК-корпус Antec NX410 получил две расцвеКомпания Antec представила компьютерный корпус NX410, который выйдет в черной и белой расцветках. Новинка...
Qualcomm заключила сделку с автотехнолог...
Qualcomm заключила сделку с автотехнологКомпания Veoneer, стремительно развивающаяся в области автомобильных технологий, заявляет, что только что...
Представлен вогнутый игровой монитор Vie...
Представлен вогнутый игровой монитор VieКомпания ViewSonic представила вогнутый 31,5-дюймовый монитор VX3218-PC-MHD, который предназначен для игр...
Легкие ноутбуки LG Gram с процессорами I...
Легкие ноутбуки LG Gram с процессорами IКомпания LG официально объявила, что линейка легких ноутбуков Gram поступит в продажу в Китае в феврале 2...
Xiaomi Mi MIX 4 может получить технологи...
Xiaomi Mi MIX 4 может получить технологиXiaomi уже подтвердила, что в этом году компания выпустит новый смартфон серии Mi MIX. В преддверии выпус...
Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспортаОбзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта
Обзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушникиОбзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушники
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor