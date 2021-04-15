Xiaomi Mi 11 Ultra распаковали под водой

Китайские крупные производители еще лет пять назад достаточно плохо справлялись с пиаром своих гаджетов, но сейчас ситуация изменилось — компания Xiaomi, например, решила привлечь внимание к своему гаджету распаковкой устройства Xiaomi Mi 11 Ultra под водой. Это выглядит достаточно эффектно, хотя, конечно, человек, который занимается распаковкой, находится в акваланге и это слегка портит картинку. Но, стоит отметить, еще ни один производитель не выпускал официальную распаковку своего устройство под водой, так что китайский гигант явно решил завоевать поклонников необычным решением. С другой стороны, смартфон и без данного перфоманса выглядит достаточно привлекательным — осталось лишь его до магазинов доставить и всё, успех.