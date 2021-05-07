Xiaomi Mi 11 Ultra уже раскупили в Великобритании

Сетевые источники сообщают о том, что топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra уже полностью распродан в Великобритании, где он вышел за неделю до старта европейских продаж. Цена новинки в Британии составляет 1200 фунтов стерлингов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Напомним, что Mi 11 Ultra выходит с предустановленной оболочкой MIUI 12.5 на базе ОС Android 11.

Смартфон также оснащается тыльной камерой с главным датчиком Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп (сенсор Sony IMX586) и 48 Мп модулем на датчике Sony IMX586 с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизации, дополнительным экраном на задней панели, 6,81-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E4 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1550 кд/м2, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR10+, а также топовым процессором Qualcomm Snapdragon 888