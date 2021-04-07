Xiaomi Mi 11 Ultra выходит за пределы Китая

Компания Xiaomi объявила о том, что международная версия топового смартфона Mi 11 Ultra появится в продаже уже 8 апреля. Первой страной станет Малайзия. Согласно опубликованному тизеру, смартфон будет доступен в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Её цена составит 1040 долларов, что всего на 50 долларов дороже китайской версии. Напомним, что в Европе за флагман просят немалые 1200 евро в версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Главным особенностями новинки стал крупный блок тыльной камеры с главным датчиком Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп (сенсор Sony IMX586) и 48 Мп модулем на датчике Sony IMX586 с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизации, дополнительный экран на задней панели, 6,81-дюймовый дисплей AMOLED Samsung E4 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1550 кд/м2, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR10+ и топовая платформа Qualcomm Snapdragon 888.
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