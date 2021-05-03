Xiaomi Mi 11 дешевеет очень медленно

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 вышел еще в январе этого года, однако китайские магазины не спешат снижать на него цену. Недавно аппарат подешевел… на 10 долларов. Теперь версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 608 долларов.

Напомним, что аппарат оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, оперативной памятью LPDDR 5 и флэш-памятью UFS 3.1, поддержкой проводной зарядки на 55 Вт и беспроводной на 50 Вт, батареи ёмкостью 4600 мАч, а также стереодинамики Harman/Kardon.
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