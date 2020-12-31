Xiaomi Mi 11 хотят купить уже миллион человек

Мы уже писали, что за день до анонса на одной только торговой площадке JD.com было собрано 400 тысяч заявок на покупку смартфона Xiaomi Mi 11. Через несколько дней после релиза число желающих выросло до 850 000. А если добавить к ним другие магазины, то число заявок явно перевалит за миллион. А ведь по заверению Xiaomi объем складских запасов Mi 11 составляет всего 1 миллион экземпляров. Если ажиотаж не спадет, нас ждет очередной дефицитный флагман.

Напомним, что сегодня магазин Giztop начал принимать предварительные заказы на глобальную версию Xiaomi Mi 11 по цене в 800 и 1100 долларов соответственно, в то время как в Китае за новинку просят 610 долларов за стандартную версию.