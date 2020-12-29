Xiaomi Mi 11 и Pro официально представлены

Xiaomi официально представила свежий флагманский смартфон компании — Xiaomi Mi 11, который стал первым в мире смартфоном, оснащенным новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 888. Устройство со стартовой ценой в 3999 юаней (~ 612 долларов) уже выставлено на предварительную продажу в Китае и будет доступно для покупки с 1 января. Более того, у смартфона есть более продвинутая версия Mi 11 Pro, которая крайне слабо отличается от оригинала, но стоит чуть-чуть дороже. Оказалось, что все сливы информации оказались правдивыми — у гаджета действительно такой дизайн с камерой на тыльной панели, действительно достаточно стильные цвета, есть вырез на фронтальной панели для камеры и всё в таком духе. Отличное устройство за свои деньги.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
Обзоры:
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Новости:
Huawei Mate 40 появился в продаже

Смартфон Huawei Mate 40 Pro появился в продаже уже давно, а вот младшая версия Mate 40 дебютировал на дом...
Смартфон Xiaomi Mi 11 засветился на живом фото

Китайские источники опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, изображен смартфон Xiaomi Mi 1...
Xiaomi Mi 11 Pro получит AMOLED-дисплей производства Samsung

Сетевые источники поделились подробностями о дисплее флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который еще...
Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
Обзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкойОбзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкой
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Обзор Сэкбой: Большое приключение. Аркада для веселого и семейного прохождения (Sackboy: A Big Adventure)Обзор Сэкбой: Большое приключение. Аркада для веселого и семейного прохождения (Sackboy: A Big Adventure)
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Представлено игровое кресло A4 Bloody GC...
Представлено игровое кресло A4 Bloody GCBloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новое игровое кресло A4 Bloody GC-800 с перед...
Samsung Galaxy A02s получил сертификацию...
Samsung Galaxy A02s получил сертификациюОжидается, что до конца года компания Samsung выпустит больше бюджетных смартфонов серий Galaxy A и Galax...
Лучшая электромясорубка. REDMOND RMG-123...
Лучшая электромясорубка. REDMOND RMG-123Приготовить хороший фарш в домашних условиях, кажется непростая задача. Чтобы процесс приготовления мясны...
Huawei Mate 40 RS Porsche Design раскупл...
Huawei Mate 40 RS Porsche Design раскуплМы уже писали о том, что флагманские смартфоны линейки Huawei Mate 40 пользуются в Китае большой популярн...
Microsoft планирует создать собственный ...
Microsoft планирует создать собственный Некоторое время назад компания Microsoft создала некий чип, который отвечает за проверку подлинности конт...
В Crysis Remastered выходит новый патч с...
В Crysis Remastered выходит новый патч сCrytek продолжает работу над улучшением ранее выпущенной игры Crysis Remastered. Новый патч 1.3.0 для ПК-...
MSI представила мониторы для повседневно...
MSI представила мониторы для повседневноMSI - это известный тайваньский игровой бренд. Компания также продает товары, не ориентированные на гейме...
DxOMark протестировали камеру iPhone 12 ...
DxOMark протестировали камеру iPhone 12 Лаборатория DxOMark провела тестирование основной камеры смартфона iPhone 12 Pro. Итак, аппарат получил 1...
Смартфон Huawei Mate Xs получил EMUI 11 ...
Смартфон Huawei Mate Xs получил EMUI 11 Вслед за смартфонами серий Nova 7 и P30 компания Huawei выпустила стабильную версию оболочки EMUI 11 для ...
Гибкий смартфон Samsung W21 5G оценен в ...
Гибкий смартфон Samsung W21 5G оценен в Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов премиальной моделью W21 5G, которая немного от...
Ожидаемые характеристики Vivo X60 Series...
Ожидаемые характеристики Vivo X60 SeriesКомпания Vivo наконец подтвердила, что 29 декабря представит в Китае смартфоны серии X60. ...
ARCTIC выпустила кулер для процессора Al...
ARCTIC выпустила кулер для процессора AlARCTIC Alpine 23 - это новый процессорный кулер с улучшенной системой монтажа. Он совместим с разъемом AM...
Обзор KIVI 55U710KB 55Обзор KIVI 55U710KB 55" (2020). Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Выбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIMEВыбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIME
Обзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HDОбзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor