Xiaomi Mi 11 и Pro официально представлены

Xiaomi официально представила свежий флагманский смартфон компании — Xiaomi Mi 11, который стал первым в мире смартфоном, оснащенным новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 888. Устройство со стартовой ценой в 3999 юаней (~ 612 долларов) уже выставлено на предварительную продажу в Китае и будет доступно для покупки с 1 января. Более того, у смартфона есть более продвинутая версия Mi 11 Pro, которая крайне слабо отличается от оригинала, но стоит чуть-чуть дороже. Оказалось, что все сливы информации оказались правдивыми — у гаджета действительно такой дизайн с камерой на тыльной панели, действительно достаточно стильные цвета, есть вырез на фронтальной панели для камеры и всё в таком духе. Отличное устройство за свои деньги.