Xiaomi Mi 11 на базе Snapdragon 888 выйдет в конце декабря 2020

Qualcomm не успела представить свой последний флагманский чипсет для смартфонов, получивший название Snapdragon 888. И китайская компания Xiaomi подтвердила, что компания будет одной из первых, кто выпустит флагманское устройство на базе чипсета Snapdragon 888.

Флагманский смартфон Xiaomi - Mi 11 будет выпущен к концу этого месяца. Сообщается, что компания отправила Mi 11 на сертификацию сети, что указывает на то, что запуск не за горами. Процессор Qualcomm Snapdragon 888 построен по 5-нм техпроцессу и интегрирован с модемом Snapdragon X60 5G третьего поколения, который поддерживает 5G mmWave и sub-6 во всех основных диапазонах по всему миру.

Xiaomi - не единственная компания, которая подтвердила свой смартфон на базе SD888. Несколько других брендов, включая Black Shark, Nubia Red Magic, OPPO, Realme , LG, Vivo, iQOO и OnePlus, подтвердили, что выпустят свои флагманские смартфоны на базе Snapdragon 888 в ближайшие месяцы.