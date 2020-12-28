Xiaomi Mi 11 набрал 3818 баллов в Geekbench

Компания Xiaomi опубликовала официальные результаты тестирования только что представленного флагмана Mi 11 в популярном бенчмарке Geekbench. Итак, первый смартфон на новенькой топовой платформе Qualcomm Snapdragon 888 набрал 1135 баллов в одноядерном и 3818 баллов в многоядерном испытаниях. Таким образом, новый процессор оказался быстрее не только Snapdragon 865, но и нового 5-нм чипсета Huawei Kirin 9000.

Помимо лучшей аппаратной платформы среди Android-смартфонов, аппарат также получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCi-P3, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м и стеклом Gorilla Glass Victus. Данный экран уже получил оценку А+ от авторитетной лаборатории DisplayMate.
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