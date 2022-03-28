Xiaomi Mi 11 ограничивает работу некоторых приложений

Снижение производительности на основе приложения может быть более распространенным явлением. Джон Пул соучредитель Primate Labs и создатель Geekbench обнаружил, что результаты Xiaomi Mi 11 заметно ниже с измененной версией теста. Результаты показывают снижение производительности одноядерного процессора на 30% и снижение производительности многоядерного процессора на 16%. Похоже, что ядро ​​на базе Cortex-X1 испытывает проблемы при длительной нагрузке либо из-за перегрева, либо из-за разрядки батареи.

Mi 11 вышел 1 января прошлого года, неясно, ограничивал ли работу телефон с самого начала или это изменение было внесено с одним из обновлений. Также пока неизвестно, демонстрируют ли Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra и Mi 11i/Mi 11X Pro такое же поведение. Тесты показывают почти идентичную одноядерную производительность для 11, 11i и 11 Ultra, так что это возможно. Недавно Samsung попала в аналогичную ситуацию с серией Galaxy S22. Компания принесла свои извинения и начала выпускать обновление, которое позволяет пользователям отключать функцию ограничения.