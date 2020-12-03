Xiaomi Mi 11 показали на качественном рендере

В сети появилось первое качественное изображение флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 за авторством авторитетного информатора и дизайнера Бена Гескина. Ранее он первым раскрыл дизайн смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro, iPhone X, Xiaomi Mi 10, iPhone 12 и Samsung Galaxy Note20.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 11 получит AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц, скругленными по бокам кромками и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт, а также основную камеру со 108 Мп главным модулем с 1/1,33-дюймовым датчиком, 13 Мп сверхширокоугольным модулем и 5 Мп дополнительным модулем.