Xiaomi Mi 11 показали на живых снимках

Смартфон Xiaomi Mi 11, если верить многочисленным инсайдерам из сети, будет официально представлен 28 декабря. Он должен стать первым в мире смартфоном на базе мобильной платформы Snapdragon 888, которая на текущий момент вполне считается самой производительной на мобильном рынке в целом. И хотя Xiaomi еще не раскрыла дизайн Mi 11, два живых снимка смартфона Xiaomi Mi 11 появились на Weibo, так что мы можем оценить дизайн гаджета с лицевой и тыльной сторон. Снимок задней панели смартфона Xiaomi Mi 11 показывает наличие квадратную платформу с системой камер, которая включает в себя тройную камеру и светодиодную вспышку. Также на корпусе камеры написано, что она оснащена основной камерой на 108 мегапикселей. Будем надеяться, что новинка и правда будет качественной.