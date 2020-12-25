Xiaomi Mi 11 показали на живых снимках

Смартфон Xiaomi Mi 11, если верить многочисленным инсайдерам из сети, будет официально представлен 28 декабря. Он должен стать первым в мире смартфоном на базе мобильной платформы Snapdragon 888, которая на текущий момент вполне считается самой производительной на мобильном рынке в целом. И хотя Xiaomi еще не раскрыла дизайн Mi 11, два живых снимка смартфона Xiaomi Mi 11 появились на Weibo, так что мы можем оценить дизайн гаджета с лицевой и тыльной сторон. Снимок задней панели смартфона Xiaomi Mi 11 показывает наличие квадратную платформу с системой камер, которая включает в себя тройную камеру и светодиодную вспышку. Также на корпусе камеры написано, что она оснащена основной камерой на 108 мегапикселей. Будем надеяться, что новинка и правда будет качественной.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
Обзоры:
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Новости:
Гибкий смартфон Motorola RAZR 5G оценен в 120 тысяч рублей

Компания Motorola начала принимать российские предварительные заказы на гибкий смартфон RAZR 5G, который ...
Xiaomi Mi 11 Pro получит аккумулятор на 5000 мАч

Китайский регулятор 3C раскрыл ёмкость аккумуляторов в смартфонах Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro, которы...
Голосовой помощник Samsung стал умнее

Не так давно произошел небольшой взрыв на рынке помощников с голосовым управлением и искусственным интелл...
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Топ 5 смарт-часов: от «тяжелого люкса» до бюджетного трудяги. Amazfit GTR 2 SportТоп 5 смарт-часов: от «тяжелого люкса» до бюджетного трудяги. Amazfit GTR 2 Sport
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборокОбзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок
Обзор Hisense 43AE7400F. Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для Sony PlayStation 5Обзор Hisense 43AE7400F. Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для Sony PlayStation 5
Лучший электрочайник. Philips HD9450/81Лучший электрочайник. Philips HD9450/81
Стали известны новые характеристики Vivo...
Стали известны новые характеристики VivoКомпания Vivo, скоро представить смартфоны Vivo X60, X60 Pro и X60 Pro+ в Китае. Ожидается, что модели Vi...
Обзор умной колонки Капсула с голосовым ...
Обзор умной колонки Капсула с голосовым Рынок «умных» устройств сейчас на подъеме и развивается он сразу в нескольких направлениях. Бытовые прибо...
Карта Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Ed...
Карта Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura EdСетевые источники сообщили о скором выходе видеокарты Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Edition, которая си...
Qualcomm Snapdragon 750G новый чип с мод...
Qualcomm Snapdragon 750G новый чип с модQualcomm представила новый чип Snapdragon 750G с модемом 5G. Это 8 ядерный процессор Kryo 570 с максималь...
LG представила нового робота...
LG представила нового роботаLG, возможно, наиболее известна своими телевизорами, бытовой техникой и несколькими смартфонами, но она т...
Новые MacBook получат дорогие дисплеи...
Новые MacBook получат дорогие дисплеиТрудно отрицать, что Apple добилась большого успеха, выпустив новые компьютеры MacBook на базе первого в ...
Corsair MP400 твердотельный накопитель N...
Corsair MP400 твердотельный накопитель NCorsair анонсировала твердотельный накопитель серии MP400 емкостью до 8 ТБ. ...
Представлен 34-дюймовый изогнутый игрово...
Представлен 34-дюймовый изогнутый игровоASUS представила сверхширокий монитор линейки TUF Gaming. VG34VQL1B - это 34-дюймовый изогнутый монитор с...
iPhone 12 понравился журналистам...
iPhone 12 понравился журналистамПоявились первые обзоры на смартфон iPhone 12 от крупных изданий. Оказалось, что устройство может и не по...
VR-гарнитура Oculus Quest 2 VR получила ...
VR-гарнитура Oculus Quest 2 VR получила VR-гарнитура Oculus Quest 2 VR получила множество изменений, касаемо характеристик и дизайна. Гарнитура п...
Leica Q2 Monochrom создана для энтузиаст...
Leica Q2 Monochrom создана для энтузиастLeica выпустила новую монохромную камеру Q2 Monochrom. По факту, это камера Q2, которая снимает только че...
Xiaomi Mi 10 Pro исчез из китайской прод...
Xiaomi Mi 10 Pro исчез из китайской продСетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон потихоньку исчезает из продажи – его уже нет в...
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
Обзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариумаОбзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариума
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080TiОбзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti
Обзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игрыОбзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игры
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor