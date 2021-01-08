Xiaomi Mi 11 получил функцию Bluetooth Audio Sharing

С момента выхода флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 прошло уже почти две недели, однако пользователи продолжают узнавать о его особенностях. Как оказалось, аппарат получил функцию Bluetooth Audio Sharing, которая позволяет выводить звук на две пары полностью беспроводных наушников или колонок. Причем устройства могут быть разных производителей, а регулировка звука происходит отдельно. Напомним, что помимо качественного дисплея с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, а также топового процессора Snapdragon 888, аппарат получил стереодинамики Harman/Kardon.

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