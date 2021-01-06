Xiaomi Mi 11 получил важное обновление

Какое-то время назад Huawei переименовала функцию работы с выключенным дисплеем смартфона с FingerSense Qeexo в Knuckle Sense. Впоследствии функция стала популярной, хотя, конечно, у конкурентов аналогичная возможность тоже реализована. В прошлом году, например, Redmi K30S Ultra стал первым смартфоном компании Xiaomi, поддерживающим аналогичную функцию. Теперь, согласно отчету, Xiaomi Mi 11 также присоединяется к списку. Вероятно, обновление выйдет в самое ближайшее время на всех смартфонах, пока что апдейт доступен только в Китае. Помимо разблокировки экрана пользователь может вызвать голосовой помощник, сделать скриншот, активировать оплату бесконтактным методом. Функция крайне удобная, ждем обновление ОС.